شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة غدا بمسجد مؤيد شيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قيادات الدعوة بأوقاف القاهرة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بها، وذلك بديوان عام المحافظة صباح غد الجمعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه من المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث في جميع المجالات .

ومن المقرر أن تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1436) مسجدًا، منها (1331) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (105) مسجدًا صيانةً وترميمًا .

