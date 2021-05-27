شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : صرف 100% من المقررات التموينية لشهر مايو بقيمة 21 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال لقائة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانه «جرى الإنتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو بنسبة 100%.

وأكد المحافظ، خلال استقبال وزير التموين لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، على أن المقررات التموينية لشهر مايو تعادل 21 مليون جنيه، كما جرى تجهيز 25% من احتياجات شهر يونيو المقبل.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.