شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستعرض آلية تنظيم العمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة لرعاية مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة بالمحافظة، والدكتور ماهر البباوي آمين عام نقابة الأطباء، والدكتور عاطف جودة وكيل نقابة الأطباء بالمحافظة، لبحث تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، واستعراض آلية تنظيم العمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، لتوفير أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على أن تقوم العيادات الخاصه المستقبلة والمعالجة لمصابي فيروس كورونا، بإرسال معلومات عن الحالة (الاسم.. والتليفون... والعنوان)، لأقرب إدارة صحية والتواصل مع مديرية الشؤون الصحية مباشرة في هذا الشأن، لتسجيل بيانات المرضى المصابين كاملة، على أن يتم التزام مديرية الشؤون الصحية بالمتابعة وصرف العلاج للحالات المصابة والمعزولة بالمنزل، فضلاً عن متابعة الحالات المخالطة لحالات إيجابية من خلال منسقين تابعين للإدارات الصحية المختلفة.

كما الاتفاق على تكليف مديرية الشؤون الصحية، بإرسال جميع بيانات المنسقين وكذلك مديري الإدارات الصحية إلى نقابة الأطباء للمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذلك إلزام الأطباء بالعيادات الخاصة للتحديد بدقة للحالات الإيجابية ما إذا كانت الحالة في حاجة لعزل منزلي أو علاج بالمستشفى، على أن يتم تحويل الحالات الشديدة إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة فور اكتشاف الإصابة لتلقي العلاج المناسب دون اللجوء إلى العلاج المنزلي، منعاً لتدهور الحالة الصحية للمرضى وإعطائهم العلاج المناسب بشكل سريع وفوري وفي حالة المخالفة يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية .

كما تم تكليف نقابة الصيادلة بالتشديد على أصحاب الصيدليات بمنع تقديم البروتوكول الطبي لعلاج فيروس كورونا إلا من خلال روشتة معتمده من الطبيب المعالج، وفي حالة المخالفة يتعرض الصيدلي للمساءلة القانونية، وذلك استناداً لخطاب وزيرة الصحة في هذا الشأن، بعد ورود شكاوي لوزارة الصحة حول علاج وصرف أدوية كورونا للحالات المصابة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بما جاء في الإجتماع، وتنفيذ قرارات وزيرة الصحة للتغلب على فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

قدم محافظ الشرقيه الشكر والإمتنان لجميع العاملين بالقطاع الصحي، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة للعبور بالوطن من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإستمرار في إتخاذ واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، والحد من التجمعات، والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة، وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.