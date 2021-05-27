شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رصف الطرق بمركز الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات خلال زيارته لمركز الداخلة، مساء الخميس، يرافقه الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة.

وتفقد أعمال توسعة ورصف طرق عدد من القرى، موجها بإعطاء الأولوية للإنتهاء من أعمال الرصف داخل القري وبمداخلها، حيث يجري رصف مسافة 5 كيلومتر بقرب الشيخ مفتاح وأسمنت والمعصرة.كما تفقد أعمال رصف طرق مدينة موط، ووجّه بتخصيص ساحات انتظار للسيارات أمام المحال التجارية لتحقيق السيولة المرورية.