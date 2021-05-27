شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشيد بسوق العصر الحضاري في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق العصر الحضاري في نطاق حي العرب ببورسعيد.

وأشاد الوزير بالسوق الذي يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 72 «باكية»، و55 محل بمختلف الأنشطة، مطلعًا على أسعار السلع والمنتجات المتوفرة بالسوق.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.

وزير التموين يشيد بسوق العصر الحضاري في بورسعيد