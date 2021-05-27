شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين أول مركز نموذجي مميز للخدمات التموينية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ ببورسعيد كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، بحضور محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.

وأطلع الوزير على المركز الذي يضم 13 شباك مخصصين لخدمة المواطنين تعمل بنظام التحول الرقمي في مجالات: السجل التجاري، وبطاقة التموين الذكية، الدمغة والموازين، وحماية المستهلك، كما يضم المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى أجهزة تكييف وأجهزة حاسب آلي.

وكان محافظ بورسعيد، استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.