شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تقود فريق بحثي دولي للبحث عن سكان الأرض من 56 مليون عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة نجاح فريق بحثى دولي من عدة جامعات هي المنصورة وطنطا والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة ميتشجان الأمريكية في اكتشاف وتوثيق بقايا لحفريات فقارية من رواسب يرجع عمرها إلى ٥٦ مليون عام أي من فترة PETM حيث تم تسجيل حفرية سمكة تسمى القمر (Mene) .

وأكدت الدكتورة سناء السيد نائب مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية والمشرف الرئيس على أن هذا الاكتشاف يعد حدثاً علمياً فريداً من نوعه، حيث أنه ولأول مرة يتم توثيق أنواع مختلفة من أسماك تلك الفترة الهامة في التاريخ الجيولوجي من قارات الجزء الجنوبي (افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية واستراليا وقارة القطب الجنوبي)، وتعد الأسماك من الكائنات الحساسة لأي تغير في المناخ، ومن بين النتائج الهامة للدراسة أنه تم التعرف على حفرية سمكة القمر (Mene) من الحفريات المكتشفة وهذه هي المرة الأولى التي يتم تسجيل حفريات هذا النوع من الأسماك من قارة أفريقيا.

وأضافت «السيد»: «أن الدراسات العلمية تشير إلى وصول درجة حرارة المحيطات في ذلك الوقت إلى ما يقارب ال 40 درجة مئوية في المناطق الاستوائية وهي درجة حرارة مميتة لكثير من مجموعات الأسماك، ولذلك فإن تعريف أنواع الاسماك الجديدة من مصر (القريبة نسبياً من خط الاستواء)، ودراسة استجابتها للتغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري القديم، سوف يعطي لنا تصور أوضح لفهم سلوك تلك الأسماك إزاء التغيرات المناخية السريعة التي يشهدها الكوكب اليوم».

وأكد الدكتور طارق عنان أستاذ الصخور الرسوبية بعلوم المنصورة والباحث المشارك في الدراسة: «أن حفريات الاسماك وجدت في صخور تكونت في قاع المحيط التيثي القديم، الذي غطي شمال مصر آنذاك، كما تبين من دراسة تلك الصخور انها تكونت في بيئة تعاني من نقص حاد في كمية الاكسجين».

وصرح الدكتور محمود فارس أستاذ الحفريات الدقيقة بعلوم طنطا والباحث المشارك في الدراسة: «الدراسة تقدم حفريات تم استخراجها من الحد الفاصل PETM، وذلك اعتماداً على دراسة الحفريات الدقيقة من صخور منطقة الدراسة، كما تم تحديد عمر هذه الحفريات بنحو ٥٦ مليون عام.

من جانبه اكد الدكتور هشام سلام، استاذ الحفريات بالجامعة الأمريكية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وقائد الفريق المصري: «أن هذا الاكتشاف فتح الباب للإجابة على اسئلة هامة تضيف لنا وللعالم معلومات هامة في فهم الاحتباس الحراري الحالي بالنظر للتجارب السابقة التي خاضتها الأرض عبر تاريخها الماضي العتيق.

وأضاف: «إن هذه الورقة العلمية ما هي إلا البداية لسلسلة من الاكتشافات التي سوف تسفر عنها الرحلات الاستكشافية لجمع مزيد من المعلومات والدلائل عن تلك الحقبة التاريخية الهامة لحاضرنا ومستقبلنا نحن سكان الارض.

مشيرا إلى إهتمام علماء الجيولوجيا والبيولوجيا القديمة بدراسة الاحتباسات الحرارية القديمة وتأثيرها على الكائنات الحية ليس فقط من أجل تكوين صورة علمية لفهم سلوك الاحتباس الحراري الذي يشهده كوكب الأرض حالياً، ولكن أيضاً لتوقع تأثيره المستقبلي على التنوع البيولوجي المعاصر بما يشمل مستقبل جنسنا البشري على الكوكب.

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

الفنان شريف دسوقي بعد إجراء عملية بتر الساق

الفنان شريف دسوقي بعد إجراء عملية بتر الساق

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة

جامعة المنصورة تقود فريق بحثى اكتشف حفريات من 56 مليون سنة