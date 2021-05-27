شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف : أسطول الهيئة سيصل إلى 5500 سيارة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن أسطول الهيئة من سيارات الإسعاف يبلغ حاليًا 3100 سيارة مجهزة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عدد سيارات الإسعاف سوف تصل إلى 5500 سيارة بحلول عام 2024، وبذلك يتم تحقيق التغطية الكاملة المطلوبة.

وكشف الدكتور محمد جاد أن المستوى العالمي لعدد سيارات الإسعاف المتاحة للمواطنين بواقع 25 ألف مواطن تخدمه سيارة إسعاف، وكل 25 كيلومترًا على الطريق السريعة تخدمه سيارة إسعاف.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أنه توجد 106 سيارة إسعاف تغطيها وهي الخطة الموضوعة مع تنفيذ كل المراحل للعاصمة الإدارية.