شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي حجاب: أعاني من مرض السرطان.. ومازالت تحت العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشاعر شوقي حجاب، إن الأشخاص الذين يموتون بسرعة بسبب أنهم ليس لديهم رغبة في الحياة، لكن أنا لدى حب إرادة الحياة.

وأضاف الشاعر شوقي حجاب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه يعاني من السرطان، وعندما علمت الدكتورة هالة زايد عن طريق الفنانة إسعاد يونس والكاتبة فاطمة ناعوت، فوجئت بها تتصل بي وتبلغني إذا كنت أريد السفر إلى الخارج للعلاج، لافتاً إلى أنه مازال تحت العلاج حتى الآن.

وأوضح أن قهوة «ذا ڤيتش» كانت مجمع للأصدقاء والمثقفين منهم عبدالرحمن الابنودي، وصلاح جاهين، وأمل دنقل، ويحيى الطاهر عبدالله، وغيرهم، متابعا: «وكنا مع بعضنا جذر غير منعزلة، ومتصلة ببعضها، على عكس ما يحدث الآن».

وأشار إلى أنه مولود في بلد مليئة بالفن والنكت والأمثلة الشعبية، لافتاً إلى أنه من المطرية دقهلية، وكان آخر مرة زارها كانت من 6 سنوات، وهي بلد ساحلية ومعظم سكانها يعملون بالصيد.