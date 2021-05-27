شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا و الجلطات الدموية.. كل ما تريد معرفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء ما طرحه بعض الباحثين حول احتمالية وجود علاقة بين لقاحي «جونسون آن جونسون» و«استرازينكا» الشائعين لفيروس كورونا والإصابة بتجلط دموي، في أبريل الماضي وبينما أثيرت العديد من المخاوف بخصوص هذين اللقاحين قال فريق من العلماء بجامعة «جرايفسفالد» الألمانية إنهم توصلوا إلى سبب حدوث حالات تجلط الدم النادرة والخطيرة لبعض من تلقوا لقاحات كورونا، إلا أن هذه الدراسة لا تزال غير محكمة بعد.

في ضوء هذا وفي ظل المخاطر التي قد يسببها الامتناع عن تناول اللقاحات نحاول في التقرير التالي الرد على التساؤلات والمخاوف المثارة حول اللقاحين موضع الشك، بالرجوع إلى عدد من الدوريات العلمية

لقاحان في دائرة الشك

ودخل لقاحي «استرازينكا» ولقاح «جونسون آند جونسون» الشائعين في دائرة تشكيك العلماء في إبريل الماضي، ومن ثم أثيرت مخاوف حول استخدامهما؛ ففي الثالث عشر من أبريل الماضي حثَّت الهيئات التَّنظيمية في الولايات المتحدة مقدمي الرعاية الصحية على التوقف مؤقتًا عن استخدام لقاح أنتجته شركة «جونسون آند جونسون» «Johnson & Johnson جراء اشتباه بعض الباحثين في إصابة 6 أشخاص بتجلُّط دموي نادر من بين ما يقرب من 7 ملايين متلقٍ هذا اللقاح.

في الإطار ذاته أعربت الهيئات التَّنظيمية الأوروبية عن مخاوفها من وجود صلة مُحتَمَلة بين الإصابة بجلطات دموية نادرة ولقاح طورته شركة «أسترازينيكا AstraZeneca» في مدينة كامبريدج، بالتعاوُن مع جامعة أكسفورد، وكلتاهما في المملكة المتحدة، بحسب الطبعة العربية لدورية «نيتشر» العلمية.

بلدان تحظر استخدامها

وإثر هذين القرارين أثيرت مخاوف حول استخدم اللقاحين على مستوى العالم بسبب الحديث عن الآثار الجانبية النادرة لهما، فرغم طمأنة الباحثين والهيئات التَّنظيمية قصرت العديد من البلدان استخدام لقاح «أسترازينيكا» على فئات عُمرية معينة، كما حظرت الدنمارك – على سبيل المثال – استخدامه تمامًا. كما أوقفت شركة «جونسون آند جونسون»، توزيع لقاحها على بعض البلدان، بحسب تقرير «نيتشر».

العلماء يقررون لكنها «حالة نادرة الحدوث»

في إطار الرد على الصلة التي يُمكِن أن تكون بين الجلطات الدَّموية واللقاحين موضع الشك، قال فريق من العلماء في جامعة «جرايفسفالد» الألمانية، في دراسة غير محكمة، لم يراجعها العلماء أنهم توصلوا إلى السر وراء حدوث التجلطات الدموية المتعلقة بالآثار الجانبية للقاحات ناقلات الفيرويات الغدية لكنهم أقروا بأن الآثار الجانبية لهذين اللقاحين نادرة للغاية.

حسبما أورده تقرير نشرته وكالة «رويترز» اليوم، جاء في ر دراسة لم يراجعها الخبراء بعد أن لقاحات كورونا التي تستخدم نواقل الفيروسات الغدية (فيروسات البرد المستخدمة في نقل مواد اللقاح) ترسل بعضاً من مكوناتها إلى نواة الخلايا حيث قد يحدث خطأ في قراءة بعض تعليمات صنع بروتينات فيروس كورونا، لافتين إلى أن البروتينات الناتجة قد تؤدي إلى اضطرابات تجلط الدم لدى عدد صغير من المتلقين.

إلى هذا أوضح العلماء أن التجلطات الدموية المتعلقة بالآثار الجانبية للقاحي«استرازينكا»و«جونسون آند جونسون» تعد حالة نادرة للغاية ولا يجب وضعها في الاعتبار لا سيما بمقارنتها بمخاطر الإصابة بالفيروس في حالة عدم تلقي اللقاحات؛ فوفق التقديرات الرسمية يحدث التجلط لـ واحد من كل 28 ألف – 100 ألف متلقي اللقاح، وفقًا لبيانات أوروبية، وهي نسبة نادرة للغاية وسط مئات الملايين من الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن.

يُعرف نوع الجلطات، التي يسببها اللقاح، باسم قلة الصفيحات التخثرية المناعية أو «VITT» ويعتقد بعض العلماء أن الفيروسات الغدية نفسها يمكن أن تلعب دوراً في إثارة الحالة لأنها مرتبطة بتخثر الدم، فيما يتكهن آخرون أن الأشخاص المصابين يمكن أن يكون لديهم استعداد وراثي، أو أن أجهزتهم المناعية قد طورت سابقاً الجسم المضاد المسبب للمشاكل، وفق ما ورد في وكالة «رويترز»

ويعتقد، أندرياس جريناشر،الخبير المختص بأمراض الدم، أن هذه الحالة النادرة ترتبط فقط بما يسمى بلقاحات ناقلات الفيروس الغدية مثل أسترازينكيا وجونسون، وهي لقاحات تستخدم الفيروسات الحية الضعيفة مثل الفيروس المسبب للبرد أو الفيروسات الغدية لنقل المادة الوراثية لفيروس كورونا لخلايا الإنسان حتى تقوم الخلايا بتكوين مناعة ضد فيروس كورونا في حال أصاب أجسادهم، يمكن أن تسبب مناعة ذاتية تؤدي إلى تخثر الدم.

ويرجح «جريناشر» أن السبب وراء هذه الحالة النادرة هو وجود ربط بين بروتينات شاردة في الجسم المصاب بالجلطات وبعض المواد الحافظة في اللقاح.

من هم الفئات الأكثر عرضة وهل هناك داع لكل هذا الهلع ؟

حتى الآن من الصعب تحليل البيانات وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بمتلازمة التجلُّط سالفة الذكر. وقد افتقرت عمليات الإعلان عن البيانات في أوروبا والمملكة المتحدة إلى معلومات مهمة، وهو ما يجعل الباحثين خارج الجهات التَّنظيمية بحاجة إلى تحليل هذه المخاطر، وذلك حسب ما أفادت به شيلا بيرد، خبيرة الإحصاء البيولوجي والقائدة السابقة لبرنامج في وحدة الإحصاء الحيوي التابعة لمجلس البحوث الطبية في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، حيث قالت: «إن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يعوق، في حقيقة الحال، التوصُل إلى استنتاجات من جانب الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخلاص هذه الاستنتاجات»، حيبما أوردته «نيتشر».

هل لقاحات «كوفيد-19» الأخرى مرتبطة بحدوث اضطرابات تجلُّط دم؟

حتى الآن لم يثبت علميُا ارتباط بقية اللقاحات المتاحة بالتجلطات الدموية؛ فهي مرتبطة فقط بلقاحي «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» اللذان يعتمدان على على فيروسات غُدية، ولم تُثبت بين اللقاحات الأخرى المتمدة على على لقاحات الحمض النووي الريبي بحسب مجلة «نيتشر».

هل هناك داع للهلع

نسبة مخاطر اللقاحات إلى فوائدها هي أهم المعلومات التي تحتاجها الهيئات التنظيمية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان لقاح ما آمنًا أم لا، لكن قد يصعب تحديد هذه النسبة.

ومما لا شك فيه أن احتمالية التعرُّض لخطر الإصابة بمتلازمة التجلُّط الشبيهة بنقص الصفائح الدَّموية المُحفَّز بالهيبارين منخفضة للغاية، فوفق التقديرات الرسمية يحدث التجلط لـ واحد من كل 28 ألف – 100 ألف متلقي اللقاح، وفقًا لبيانات أوروبية، وهي نسبة نادر للغاية وسط مئات الملايين من الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن.