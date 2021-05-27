شكرا لقرائتكم خبر عن «ممسكًا بالمصحف».. أول صور لـ شريف دسوقي بعد بتر ساقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والأنبا بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، زيارة للفنان شريف دسوقي، الذي يقبع في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة تحت الملاحظة بعد إجرائه عملية في أحد مستشفيات الإسكندرية لبتر الساق إثر إصابته بمضاعفات مرض القدم السكري.

وظهر الفنان شريف دسوقي داخل المستشفى بجوار الأنبا بطرس دانيال والفنانة نهال عنبر، حيث قدما له مصحفًا هدية فقبّله وتمسك به خلال التقاط الصور لطمأنة جمهوره على حالته الصحية.

وكشف الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء، عن التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي بعد وصوله إلى المستشفى بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة وعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية.

وقال «الشرقاوي» إن هناك توجيها رئاسيا باستقبال ومتابعة الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بمستشفى دار الشفاء.

وأضاف: «هناك تقرير مبدئي إلى حد ما أبلغنا به، وتم تجهيز فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة والباطنة والسكر والتغذية العلاجية».

الفنان شريف دسوقي بعد إجراء عملية بتر الساق