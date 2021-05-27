شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : نستهدف الوصول إلى صفر مصانع متعثرة بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك جهود كبيرة تبذل لإزالة كافة العقبات أمام أصحاب المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لإعادة تشغيلها بالكامل.

وأضاف المحافظ، أن عام ٢٠١٧ سجل ١٠٨ من المصانع المتعثرة وانخفض العدد حاليا إلى ٣٩ مصنع فقط ومعظمها أسباب خاصة بالميراث وخلافات عائلية موكدا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات المالية والإدارية للمصانع، للإنتاج وتسويق إنتاجها بالسوق المحلي والتصدير للخارج، وتوفير فرص عمل للشباب.