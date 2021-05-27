شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد ووفد «الغربية» يتفقدون موقع مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والوفد المرافق له ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين، بمعاينة موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبوطرطور لبحث إستغلالها في توطين الأسر الراغبة في الإستفادة من مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حيث تم معاينة المنازل على الطبيعة لتحديد أعمال الصيانه ورفع الكفاءة اللازمة تمهيداََ للبدء في أعمال تسليم المنازل للمستفيدين وتحديد مساحات الأراضي التي سيتم استصلاحها ومنحها للأسرة الوافدة