شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا : الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 830 حالة في قافلة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

أشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة نظمت، اليوم الخميس، قافلة طبية إلى قرية ميت الرخا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 830 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إلى أن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، إلى جانب التوعية الصحية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي لجامعة طنطا.

شارك في القافلة الدكتور ‏حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.