شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان صوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة موسم توريد القمح المحلي.

وأطلع الوزير على الصوامع التي تبلغ سعتها التخزينية 21 ألف طن، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على صحة العاملين بالصوامع.

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان صوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة