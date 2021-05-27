شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشيد بإنتاج مصنعين لإنتاج الصابون وتعبئة الزيوت في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مصنعين لإنتاج الصابون وتعبئة زيوت الطعام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأطلع الوزير على خطوط إنتاج المصنعين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بمستوى الإنتاج وجودته.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.