شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الخميس، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 28 قضية تموينية، منها قضية تصرف فيوحصة دقيق مدعم و5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وقضيتان استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصّص لها و7 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، و9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار وقضية غش تجاري.

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.