شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": إنهاء مشروع قناطر ديروط الجديدة خلال 4 سنوات وشركتان تقدمتان للمناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد القادر، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، تفاصيل تطوير مشروع قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، وأن هذه القناطر تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث جرى إنشاؤها في عهد الخديوى إسماعيل وعمرها 150 سنة.

وأضاف رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن القناطر تخدم 5 محافظات وهى أسويط والمنيا وبنى سيوف والفيوم والجيزة، كما أنها تغذى 7 ترع فرعية، وتغذى مساحة 18% من الأراضى الزراعية في مصر.

وتابع رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أن الوزارة فتحت المناقصة على المشروع في 18 مايو 2021، ويتم الآن التقييم المالى المقدم من الشركات، وسيجرى الانتهاء من عملية التقييم خلال 4 أشهر، والانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

واستطرد رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى: بدأنا فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة العالمية لإنشاء المشروع، لافتا إلى أن القناطر هي وسيلة التحكم في التصرفات وهى منشآت حيوية، ووزارة الرى تولى اهتماما كبيرا بالقناطر، موضحا أن المناقصة تقدم لها شركتان وهى مناقصة عالمية عبر قرض ممول من مؤسسة جايكا، وتقدمت شركة يابانية واتحاد شركات لمشروع تطوير قناطر ديروط بأسيوط.