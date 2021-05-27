شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر يستعرض أمام الأمم المتحدة الرؤية الوطنية لاستدامة السلم والتنمية فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، متحدثا رئيسيا في جلسات سلسلة حوارات أفريقيا لعام 2021، التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام؛ حيث استعرض الرؤية الوطنية حول استدامة السلم والتنمية في إفريقيا، فضلاً عن رؤية مصر في إطار رئاستها الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.

وأوضح السفير إدريس أن سلسلة حوارات أفريقيا في نيويورك هي محفل سنوي للتشاور حول الفرص والتحديات التي تواجهها أفريقيا، وينظمها مكتب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المستشار الخاص لأفريقيا، وأنها تُنظم هذا العام تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام "الهوية والملكية الثقافية: إعادة صياغة نمط التفكير".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس أن بيان مصر ركز على "استدامة السلام من أجل التنمية المستدامة"، حيث تضمن عرض الجهود الوطنية في دعم الأشقاء الأفارقة؛ بما في ذلك من خلال إطلاق "مُنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وهو الحدث الأول من نوعه في القارة، الذي يسعى إلى تفعيل الترابط بين السلم والتنمية، وينعقد بشكل سنوي، وأبرز أن نقاشات المنتدى على مدار العامين الماضيين أظهرت أولوية إجراء تحول من منظور إدارة الازمات إلى منع حدوثها وفقاً لمبدأي الملكية والقيادة الأفريقية.

وسلطت السفير إدريس - في بيانه - الضوء على دور مصر، التي تتولى رئاسة لجنة بناء السلام نيابة عن أفريقيا، مؤكداً الأولوية المُعطاة لقضايا وشواغل القارة التي تشغل معظم أجندة اللجنة، والعمل المستمر على حشد الدعم والاهتمام الدوليين للاحتياجات الأفريقية لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق المواءمة بين جهود مختلف الفاعلين الدوليين لتعزيز فاعليتها وتوجيهها في دعم المسارات والأولويات المُحددة وطنياً.

كما أبرز تحدي تمويل أنشطة بناء السلام، مؤكداً حرص الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام على مواصلة التشاور حول خيارات توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لصالح جهود بناء السلام.