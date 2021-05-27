شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يبحث مع نظيره اللبنانى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الإعلان عن فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ولبنان بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة، وذلك خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم أثناء الاجتماع الـ 47 للجنة الذى يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع الدكتور رمزى المشرفية وزير السياحة اللبناني.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع آليات خطة العمل خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك من خلال اللجنة، وتعزيز وتنشيط الحركة السياحية وتحقيق التكامل بين دول الإقليم، حيث تربط بينهم لغة واحدة وثقافة مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة.

كما تطرق الحديث إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر ولبنان فى مجال السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات العلمية فى هذا المجال ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

وقد حضر هذا اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصرى للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعى المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.