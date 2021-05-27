شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لدينا استراتيجية للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة حتى 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أهمية استخراج الهيدروجين الأخضر من محطات الطاقة المتجددة، موضحا أن الهيدروجين الأخضر أحد عناصر المياه، ويجرى الحصول عليه من خلال أجهزة تحليل كهربائى للحصول على الهيدروجين من المياه، موضحا أنه إذا تم استخدام الكهرباء الناتجة من المصادرة المتجددة فإن الهيدروجين يسمى الهيدروجين الأخضر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن الهيدروجين الأخضر يعد طاقة نظيفة للبيئة، ويعد مصدرا للطاقة كبيرا للغاية ويتطلع له العالم لأنه سيكون مصدرا للطاقة في المستقبل، لافتا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة بتعظيم القدرة على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، حيث إن الاستراتيجية تتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة حتى 2035، ويتم تحديث الخطة باستمرار.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا في الاستثمار في هذا المجال، متابعا: أصبح لدينا مصادر من مياه البحار نستغلها في هذا التحليل، بجانب العلاقات بيننا وبين الدول التي لديها خبرات في هذا المجال يجرى الاستفادة منها، حيث جرت ترجمة هذه العلاقات لاتفاقيات نوايا ومذكرات تفاهم لدراسة الهيدروجين الأخضر وتصديره، بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في تعظيم الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.