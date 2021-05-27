شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنعى طالبا مات غرقا أثناء إنقاذ شاب فى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط، بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الشهامة الطالب عمر أشرف باشا الطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط، ابن محافظة البحيرة، الذى وافته المنية اليوم غرقا بنهر النيل، أثناء محاولته إنقاذ شابٍ من الغرق.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى إنه قد توجه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط على رأس وفد، إلى مستشفى الإيمان، وقدموا واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالب، ولإنهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالب في عربة إسعاف خاصة بالجامعة إلى مسقط رأسه؛ لدفنه بمقابر الأسرة، وأعربت أسرة الطالب عن خالص شكرها للذين حرصوا على التواصل معها وتقديم واجب العزاء لهم من قيادات الجامعة، وتيسير إجراءات نقل جثمان ابنهم إلى مسقط رأسه.

وإدارة الجامعة تتقدم بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

