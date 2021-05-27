شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إنشاء 4 مكاتب نموذجية لخدمات الوزارة كمرحلة أولى ومثلها بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد رئيس التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إنشاء مركز خدمة نموذجى لتقديم خدمات التموين، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 4 مكاتب نموذجية لخدمات التموين يخدم كل مكتب 7 أو 8 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف مساعد رئيس التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء 4 مكاتب نموذجية أخرى لخدمات التموين، بحيث تصل الخدمات لكل المواطنين، موضحا أن هذا المكتب يعد مركزا مميزا يمثل كافة أنشطة الوزارة، سواء سجل تجارى وبطاقات الزكية وحماية المستهلك، ويتضمن تكاملا لكافة قواعد البيانات بالوزارة.

ولفت مساعد رئيس التموين والتجارة الداخلية، إلى أن إنشاء أول مركز خدمة نموذجى لوزارة التموين في محافظة بورسعيد يعد أكبر مركز خدمة، ولن يكون هناك نوع من التزاحم، كما أن بورسعيد هي المحافظة الرقمية، حيث بدأنا فيها كافة خدمات الرقمنة، واخترنا هذه المحافظة كبداية.

وأشار مساعد رئيس التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مركز الخدمة النموذجى التابع للوزارة يربط كافة هذه الخدمات الخاصة بوزارة التموين، موضحا أن هذا يحتاج لوقت طويل والوقت الأطول الذى جرى استغراقه كان فى التحسين من جودة البيانات في قواعد البيانات.