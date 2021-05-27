شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جيبوتى لدى مصر: زيارة الرئيس السيسى لبلدنا تاريخية وتعد الأولى لرئيس مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد ظهر، سفير جيبوتى لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى جيبوتى تاريخية وتعد الأولى لرئيس مصرى، والرئيس إسماعيل جيلة استقبل الرئيس السيسى استقبالا حافلا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها فوائد كثيرة للجانبين، وجرى الاتفاق على أكثر من شيء حول جميع المجالات، ونتمنى أن تأتى ثمارها فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الرئيسين اتفقا على أشياء خاصة بالتبادل التجاري والاستثمارى.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد اتمام زيارته إلى جمهورية جيبوتى". وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد اتفاقه مع رئيس جيبوتى على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضى قدما بافتتاح فرع لبنك مصر فى جيبوتى.