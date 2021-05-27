مصادرة 60 ألف زجاجة مضاد حيوي منتهية الصلاحية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت مباحث التموين ألف زجاجة مضاد حيوى منتهية الصلاحية بمخزن أدوية ومواد صبغية غير مرخص بالقليوبية.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام (صاحب مخزن أدوية ومواد صبغية، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول) بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها، وعدم موافقة الجهات المعنية على تخزين تلك الأدوية، كما يقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم وبرفقته (عامل، عاملة بالمخزن – مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة).

وبالتفتيش عثر على كميات كبيرة من الأدوية البشرية "منتهية الصلاحية وغير مصرح بها بالأسواق"، 500 شيكارة "بكل شيكارة 120 زجاجة مضاد حيوى منتهى الصلاحية بإجمالى 60,000 زجاجة".