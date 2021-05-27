7 أيام أنهت كل شئ.. كيف سقط "كبير الغناترة" في قبضة مباحث أوسيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ قدومه على رأس منظومة البحث الجنائي لمركز أوسيم، عمد الرائد حسام العباسي إلى فرض السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ هيبة الدولة بمختلف أرجاء دائرة القس من خلال تجفيف منابع المخدرات باستهداف البؤر الإجرامية واحدة تلو الأخرى آخرها شكل ضربة قاصمة لـ"تجار الكيف" أضحى معه "كابوسا" يطارد عتاد الإجرام.

صوت جرس هاتفه الجوال قطع انهماكه لما كان ينجزه. أسرع الضابط الشاب ليجيب ليتلقى معلومة من مصادره السرية تخص أحد أشهر مروجي مخدر الهيروين بدائرة القسم، حصل بفضل نشاطه الآثم على لقب "كبير الغناترة".

الأمر كان بمثابة تحدي لرئيس المباحث الجديد كيف لا وعلى مدار سنوات شكلت تلك العائلة عبئا على الأجهزة الأمنية ومن قبلهم الأهالي.

بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، وجه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول نشاط المتهم ويدعى "محمد.س." يبلغ من العمر 45 سنة.

بالعودة إلى دائرة قسم أوسيم، عقد العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، اجتماع مغلق لوضع الخطوط العريضة لخطة بحث محكمة ستكتب الفصل الأخير من قصة ذاك المجرم شديد الخطورة.

تلا هذا الاجتماع آخر مصغر راجع خلاله ضباط المباحث الرائد حسام العباسي خطة البحث المحكمة مع معاونيه، تركزت على مراقبة نشاط "كبير الغناترة" على مدار الساعة بقدر كبير من الحذر حرصا على عدم لفت انتباهه.

على مدار أسبوع، عكف رجال المباحث على تتبع نشاط صاحب السجل الإجرامي. جهود البحث والتحري أكدت صحة المعلومات، وأن المتهم يستغل وكرا لتجارته المشبوهة بالاشتراك مع شقيق زوجته فضلا عن حيازتهما أسلحة نارية وذخيرة.

تقرير واف أعده عناصر فريق البحث وصل على مكتب اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، الذي أشاد بحرفية جمع المعلومات وعملية الرصد للهدوف المستهدف، موجها بضبطه في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية الوكر المشار إليه برئاسة اللواء مدحت فارس وبمشاركة الرائد حسام العباسي ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب عبد الحميد مرسي.

بفضل عنصر المفاجأة، أمكن ضبط المتهم الذي سبق اتهامه في قضايا متنوعة، رفقة شقيق زوجته وبحوزتهما 10 أسطوانات هيروين تزن 2.5 كجم، 81 ألف جنيه، 3 بنادق آلي، طبنجة، مجموعة من الخزن والطلقات مختلفة الأعيرة فضلا عن سيارتين "جيب" و"تيوتا".

ولاقت المأمورية إشادة الأهالي فرحا بنهاية أسطورة "كبير الغناترة" موجهين الشكر لرجال الشرطة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء رجب عبد العال على الجهود المبذولة لحفظ الأمن والتصدي لمروجي المخدرات.