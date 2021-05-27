بـ2.5 كيلو هيروين وترسانة أسلحة.. ليلة سقوط "كبير الغناترة" في أوسيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربة موجعة وجهتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب لمروجي المواد المخدرة، وذلك بالإيقاع بأحد أخطر تجار الهيروين بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

معلومات وردت لضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء مدحت فارس باتجار أحد العناصر الإجرامية في مخدر الهيروين، متخذا من دائرة قسم أوسيم وكرا لتجارته غير المشروعة.

بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، وجه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول نشاط المتهم ويدعى "محمد.س." وشهرته "كبير الغناترة".

خطة بحث محكمة أعدها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، تركزت على مراقبة نشاط "كبير الغناترة" على مدار الساعة بقدر كبير من الحذر حرصا على عدم لفت انتباهه.

جهود البحث والتحري للرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل، أكدت صحة المعلومات، وأن المتهم يستغل وكرا لتجارته المشبوهة بالاشتراك مع شقيق زوجته فضلا عن حيازتهما أسلحة نارية وذخيرة.

عقب تقنين الغجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية الوكر بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، وبمشاركة الرائد حسام العباسي ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب عبد الحميد مرسي.

وأمكن ضبط المتهم صاحب الـ45 سنة، سبق اتهامه في قضايا متنوعة، رفقة شقيق زوجته وبحوزتهما 10 أسطوانات هيروين تزن 2.5 كجم، 81 ألف جنيه، 3 بنادق آلي، طبنجة، مجموعة من الخزن والطلقات مختلفة الأعيرة فضلا عن سيارتين "جيب" و"تيوتا".

ولاقت المأمورية إشادة الأهالي فرحا بنهاية أسطورة "كبير الغناترة" موجهين الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة لحفظ الأمن والتصدي لمروجي المخدرات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.