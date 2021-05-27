برلماني يكشف لـ"الخليج 365" أجندة جلسة الشيوخ الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشف النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل لخطة التنمية المستدامة التي أرسلت للمجلس في مشروع قانون، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأنه ومن المرتقب أن يعرضه مقرر اللجنة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن اللجنة عقدت هذه اجتماعات شملت مناقشات موسعة في هذا الصدد، ومن المرتقب عرضها على البرلمان عقب الانتهاء من إقرارها بمجلس الشيوخ.

كانت الحكومة أرسلت مشروع قانون الخطة، وانفرد بنشره الخليج 365 أوائل الشهر الجاري قبل عرضه على البرلمان.

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