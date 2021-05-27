شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: تدريب 43 من القيادات الأكاديمية والجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من تدريب 43 من القيادات الأكاديمية بجامعة طنطا والجامعات المصرية، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الموحد لدورات "إعداد القادة الأكاديميين" والتى اختتمت فعالياته اليوم.

أقيمت الدورة تحت رعاية رئيس جامعة طنطا، ونائبه الدكتور كمال عكاشة، على مدار ثلاثة أيام ولمدة 45 ساعة بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس.

أكد رئيس الجامعة، على أهمية البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، بهدف تمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

وأضاف أن محتوى التدريب تمحور حول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي فى قطاعات التعليم والطلاب وخدمة المجتمع والبيئة والعلاقات الدولية، علاوةً على الجوانب المالية والقانونية للإدارية الأكاديمية، وكيفية إدارة الأزمات والمخاطر، فضلاً عن فن القيادة الجامعية، وإمكانية تنمية الموارد الذاتية.

من جانبه ، قام الدكتور كمال عكاشة بتوزيع شهادات الدورة في نسختها الأولى على المشاركين من عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، ‏وذلك بحضور الدكتور ياسر قنصوة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا.