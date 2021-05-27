شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الخميس، إجراء تطعيمات الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر.

جاء ذلك في إطار حرص إيبارشية إسنا وأرمنت، على ضرورة تلقي كافة الكهنة التابعين للإيباراشية للقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروس، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور أسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه اليوم إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وفيما تفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، للإطمئنان على عملية التطعيم .

وأشاد رهبان الدير، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.