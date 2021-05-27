شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث خطة مشروع الجذب السكاني.. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الذي يزور المحافظة على رأس وفد من أساتذة جامعة طنطا وأعضاء مجلس النواب وبعض التنفيذيين والمزارعيين من محافظة الغربية لدراسة ومعاينة خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في خطة مشروع الجذب السكاني.

وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق إستثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان.