شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر وجيبوتي» تتوافقان على ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافقت مصر وجيبوتى حول أهمية التوصّل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، بما يحقق مصالح الدول الـ3 (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحافظ على الاستقرار الإقليمى، إلى جانب ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف في مسار المفاوضات.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة عقب وصوله «جيبوتى»، أمس، تبعتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث جدد «السيسى» التهنئة لـ«جيلة» على فوزه بفترة رئاسية جديدة، الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الجيبوتى في قيادته الحكيمة وقدرته على الحفاظ على استقرار البلاد، معربًا عن سعادته بزيارة «جيبوتى» للمرة الأولى، بما يعكس الرغبة المصرية الجادة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال «السيسى» إن مصر حريصة على تعزيز الدعم الموجّه إلى جهود التنمية في دولة جيبوتى، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، فضلًا عن تعظيم التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران وربط الموانئ والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى وبرامج بناء القدرات للكوادر الجيبوتية في مختلف القطاعات، فضلًا عن تطوير التعاون لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وناقش الرئيسان مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد «السيسى» أن انخراط مصر في تلك الجهود ينبع من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، في حين ثمّن «جيلة» الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين «الفلسطينى والإسرائيلى»، إذ تم التوافق على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم وفقًا للمرجعيات الدولية.

وأعرب «جيلة» عن التطلع إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى في «جيبوتى»، وحرص بلاده على توفير جميع التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فنى وبرامج بناء القدرات والتدريب للكوادر الجيبوتية في شتى المجالات.

وتطرق الجانبان إلى الشراكة الاستراتيجية بين «مصر وجيبوتى» في إطار جهود مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة بمنطقة القرن الإفريقى.