شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: مصر والسودان لا تسعيان للحرب في أزمة سد النهضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصطفى بكرى: المناورات العسكرية بين مصر والسودان هدفها الدفاع عن الأمن القومي للبلدين.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أطراف تلعب دور خطير ومهم في أزمة سد النهضة، موضحا أن هناك ثقة في القيادة السياسة في أنها تدرك تماما معنى ما يحدث وأن وجود الجيش المصري في السودان أمر ليس بالاعتباطي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه بدأت منذ الأمس مناورات حماة النيل بين الجيش المصري والجيش السوداني، المناورات بمشاركة كل من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي من الجانبين، في مناطق أم سيالة شمالا والأبيض جنوبا ومروي شمالا.

وتابع أن نائب رئيس الأركان السوداني الفريق عبدالله البشير قال إن المناورات مع مصر هدفها أن نكون مستعدين للدفاع عن حقوقنا لآخر مدى، وقال أيضا المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني العقيد الطاهر أبوهاجة قال أن هناك قناعة راسخة بضرورة العمل الاستراتيجي المشترك بين مصر والسودان لمواجهة التهديدات المحتملة وضرورة التنسيق المحكم للدفاع عن المصالح الحيوية الاستراتيجية في البلدين.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر والسودان لا تسعيان للحرب أو إراقة الدماء، وتحمل البلدين مفاوضات ماراثونية لنحو 10 سنوات في محاولة للتوصل لحل يحقق مصالح الدول الثلاث، ولكن التعنت الإثيوبي كان دائما عقبة في طريق الحل، موضحا أن مصر والسودان لا تسعيان للحرب ويريدان الأمن المائي وهو ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو موقف يعبر عن نبض الشارع المصري.