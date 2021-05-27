شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطوير شرم الشيخ والغردقة استعدادًا لعودة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بتطوير مدينتى شرم الشيخ والغردقة، استعدادًا لعودة السياحة.

وأضاف، خلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، أمس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، أنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة، التي ستسهم في تغيير وجه الغردقة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة، الذي يستهدف خلال مراحل تنفيذه إحداث تنمية عمرانية واقتصادية، بما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية، وأن المخطط الذي تم تنفيذ عدد كبير من مشروعاته يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى، وفيما يتعلق بمشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، فإنها تتضمن تطوير المناطق العشوائية بكل من زرزارة، ومنطقة الميناء، ومنطقة مجاهد، بالإضافة إلى مناطق العرب، والملاحة، والعفش.

في سياق متصل، عقد «مدبولي»، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، واستهل رئيس الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة المدينة، ضمن التكليف الرئاسى برفع جاهزيتها لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها.