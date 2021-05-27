شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر العامة ببنها تنظم البرلمان الصغير محاكاة لمجلس النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة مصر العامة ببنها، الخميس، جلسة البرلمان الصغير (محاكاة لمجلس النواب)، في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة بين جميع المجتمع وخاصة النشء، ولخلق جيل واعي بقضايا الوطن العربي، والمشاركة فيها.

وقال بيان صحفي، إن الجلسة ناقشت دعم القضية الفلسطينية، ودور مصر الرائد والمحوري في دعم الشعب الفلسطينى، بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة إعادة إعمار غزة في بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع فلسطين.

وعبر أطفال المكتبة عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي تقوم به مصر تجاه الاخوة في فلسطين.

قام بإعداد هذه الجلسه سماح برهومه مسئولة تنمية الوعي الثقافي بالمكتبة، بحضور اعضاء المكتبة وابنائها، تحت إشراف نهله مسلم مدير عام المكتبة.