شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة وجود إصابات بمرض الفطر الأسود بالقليوبية وطرق التعامل معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات القليوبية، لم تسجل أي حالات إصابة بالفطر الأسود.

وأضاف أن جميع مديري المستشفيات على استعداد التام للتعامل مع أي إصابات من مرض الفطر الأسود.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية «أنه في حالة ظهور أي إصابة بالفطر الأسود، يتم عزلها داخل مستشفيات عزل كورونا، بغرف مخصصة لذلك بعيداً عن باقي المرضى.

وأكد ان الفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة يعمل بكل طاقاته لخدمة جميع المرضي على حد سواء، حتى تمام الشفاء.

في سياق متصل، توالت فرق الدعم النفسي بمستشفى بنها للصحة النفسية على مستشفيات العزل بقها والتامين الصحي والحميات) تحت اشراف الدكتور اشرف شحاته مدير المستشفى.

يتكون فريق الدعم النفسي من طبيب نفسي واخصائي نفسي أو اجتماعي وتمريض وذلك لتحسين الحالة النفسية لدي المرضي والتدريب على كيفية تعامل الأطقم الطبية في مثل هذه الجائحة.

فيما قام فريق مكافحة العدوي بالمستشفى بإعادة تدريب أفراد هيئه التمريض بالأقسام الداخلية على غسل الأيدي ونظافة وتطهير اسطح العمل والواقيات الشخصية.