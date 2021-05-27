شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تنظم ندوة عن «أجهزة قياس التصرف والضغوط وانظمة التحكم والمراقبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفق توجيهات لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان دورة تدريبية بعنوان «أجهزة قياس التصرف والضغوط وانظمة التحكم والمراقبة وتجميع البيانات scada» في الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢١ ..

وقال وليد الادفاوى المتحدث الاعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، ان هذه الندوة في إطار خطه عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ضمن سعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنمية قدرات المهندسين والعاملين خاصة في قطاع التشغيل والصيانة والحكم والمراقبة ..

وأضاف ان مشروع الدعم الفني يقدم للحلول المتكاملة للمياه وبتوجيه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بعقد سلسلة من التدريبات المتكاملة لإعداد وتأهيل كوادر متخصصة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التشغيل والصيانة والتحكم والمراقبة .

وأوضح أن هذه الدورة تم ترشيح عدد من المهندسين والمتخصصين في هذا المجال لكل من شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر وقنا واستمر التدريب النظرى والعملى لمدة أربعة أيام حيث ناقش التدريب تفصيلا كل ما يتعلق بأجهزة قياس التصرف والضغط وانظمة اسكادا من تركيب وتشغيل وصيانة ونظريات عمل هذه الاجهزة مع الشرح العملى عليها .

وتابع أن التدريب يهدف للوصول إلى أعلى مستويات التحكم والمراقبة وتجميع البيانات داخل شركات المياه ودعم التحول الرقمى وتكامل البيانات وفى إطار ذلك يقوم المشروع بتغطية كل منطقة غرب اسنا بمحافظة الاقصر والتى تحوى اكبر عدد من المشتركين والعملاء بشراء وتوريد أجهزة قياس تصرف وضغوط وانظمة اسكادا متكاملة والتي بدورها تسمح للمحطة القيام بعدة مهام مثل التحكم والسيطرة على نظام التشغيل والإيقاف بالمحطة ومعرفة الأعطال، والمراقبة وجمع البيانات، ومعالجتها ويتيح التعامل المباشر مع الأجهزة والحساسات، والمستشعرات، والمضخات، والصمامات، والتحديد الدقيق لكمية المياه المنتجة من المحطة بعد معالجتها مما يساعد في معرفة كمية الفاقد في المياه.