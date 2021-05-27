شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : تنفيذ 73% من خطة رصف الطرق بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ان خطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق بمدينة اسوان شملت طرق وشوارع بأطوال 35.5 كم وبتكلفة 68 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 73 % حتى الآن، وذلك ضمن خطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021 والتي شملت الشوارع الرئيسية والداخلية المؤدية لميدان المحطة ومنها طريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى شوارع نادي أسوان وأمين الشريف وأطلس والمحافظة ومجلس المدينة وأبطال التحرير، فضلاً عن طرق السادات والشلال والزيدابر.

وأضاف بالتوازى جارى تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع الشنقراب والحسناب ومصطفى جابر وخليفة الجندي بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه مخطط أيضاً رصف شارع المطار، بجانب الطريق الدائرى بداية من مزلقان المطار وحتى شارع البركة، علاوة على طريق جبانة الجوزيرة المؤدي لمطلع الصداقة الجديد.

وأكد اللواء اشرف عطية على أنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعي، بالإسراع في تنفيذ الأعمال التي تشهدها مدينة أسوان لأول مرة منذ سنوات عديدة للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول.