شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يشكون من صعوبة وكثرة أسئلة الامتحانات التجريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الثانوية العامة، الخميس، الامتحانات التجريبية لشهر مايو، في 5 مواد هي الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وتوافد الطلاب على المدارس في التاسعة صباحًا، وخضعوا للكشف الحرارى قبل دخول المدارس، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة للجميع، ومنع دخول أي طالب حرارته مرتفعة أو لا يرتدى الكمامة.

وشكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة أسئلة الامتحانات وكثرة الأسئلة، بالإضافة لضيق الوقت المخصص للامتحان، فضلًا عن عدم تمكن بعض الطلاب من فتح الامتحان على التابلت، وكذلك ظهور امتحان الجيولوجيا باللغة الإنجليزية للطلاب رغم دراستهم لها بالعربية، ما تسبب في عجز كثيرين عن الإجابة عليه.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة في مواد الكيمياء والفلسفة والجيولوحيا والجغرافيا والرياضيات التطبيقية، شهد شكاوى من أولياء الأمور والطلاب، تلخصت في ضيق الوقت المخصص للامتحان، والذى لا يتناسب مع كم الأسئلة الكبيرة في كل مادة، إضافة إلى شكاوى من الأسئلة التي وصفها الطلاب بالصعبة.

ورد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على شكوى ورود امتحان مادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية رغم أن الطلاب اعتادوا أداءه باللغة العربية، قائلا، عبر جروب «طلاب مصر» على تطبيق «واتساب»: «قلنا بوضوح إن الامتحان التجريبى في الجيولوجيا سينعقد باللغة الإنجليزية، أما في امتحانات الثانوية العامة النهائية فسيتم أداء الامتحان وفقًا للغة التي يختارها الطالب»، ونفى «شوقى» ما تردد من شائعات حول إجابة الطلاب على ورق «البابل شيت» رغم تواجد أسئلة الامتحانات على التابلت.

وتابع قائلًا: «قدمت ردودًا واضحة لكل أسئلة الطلاب وأولياء الأمور، بالأمس القريب، وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع المقبل، ولايزال كثيرون يتابعون شائعات لا علاقة لنا بها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الثانوية العامة النهائى سيُعقد إلكترونيًا بنظام الأسئلة الجديد لكل من تسلم جهاز التابلت.