شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين و250 ألفًا سجّلوا للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ملايين و250 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاحات فيروس كورونا، الخميس، مشيرة إلى أن معدل التسجيل اليومى 300 ألف مواطن، بعدما كان يتراوح ما بين 20 و30 ألفًا يوميًا.

وأكدت الوزارة أن الموقع المخصص لحجز اللقاحات مصمم لاستيعاب تسجيل نحو 5 ملايين فى اليوم الواحد، فيما قدمت الوزارة خدمة على موقع التسجيل، من خلال إظهار مراكز اللقاحات التى عليها قائمة انتظار متوسطة وعالية وعالية جدًا، لإتاحة الفرصة للمواطن لاختيار المكان الأفضل لتلقى اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 188567 حتى الآن. وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، تسجيل 1151 حالة جديدة ووفاة 43.

وذكر أن إجمالى العدد المسجل فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن 257275، منهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.

فى سياق موازٍ، اكتشفت الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأطلقت عليها لقب «بى 4»، مؤكدة أنها تحتوى على طفرة موجودة فى السلالة الهندية أيضًا. وأشارت الجمعية إلى وجود نوع جديد من الفيروس فى البرازيل، تم تحديده بالفعل فى 21 بلدية فى ساو باولو، إحدى الولايات الأكثر تضررًا من الوباء.

ولا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة أكثر قابلية للتفشى والانتشار من عدمه، كما هو الحال مع السلالة البرازيلية الأولى، التى تعد معدية أكثر بثلاث مرات، وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية، وتسببت فى انهيار الصحة فى معظم أنحاء البلاد. وحذر عدد من الأطباء والخبراء من الاستخدام المفرط للزنك والمضادات الحيوية فى علاج أعراض عدوى كورونا، وأنها السبب وراء تفشى الفطر الأسود الذى ظهر فى الهند خلال الموجة الثانية من الفيروس.

ورغبة منه فى تشجيع الشباب الأمريكى على التطعيم، أطلق البيت الأبيض حسابًا عبر تطبيق «سناب شات» يُمكِّن مستخدميه من التواصل مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، ورئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الدكتور أنتونى فاوتشى، للإجابة عن أسئلة حول اللقاح.