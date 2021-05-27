شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد كلية أصول الدين لدراسة تخصيص مركز لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبوهاشم عضو مجلس النواب، كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، لدراسة إمكانية تخصيص مركز جديد بها لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية،وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة والسكان، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

قام وكيل الوزارة بمعاينة الأماكن المختلفة بفرع الجامعة، ومستشفي الطلبة، وتحديد المناسب منها، ومدي توافر الاشتراطات الصحية بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ومخاطبة وزارة الصحة بعد عمل دراسة شاملة للموقع، وذلك تيسيراً على المواطنين بمحافظة الشرقية من مشقة السفر، والمستحقين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.