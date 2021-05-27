شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي : تحركات الرئيس السيسي عربيًا وإفريقيًا ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد الأولى من نوعها إلى جمهورية جيبوتي والتي تعمق وترسخ الروابط العربية والإفريقية بما يحقق المصالح لهذه الشعوب.

وأعرب «العسومي»، عن تقديره لكافة الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس المصري في تعزيز الأواصر والارتقاء بالتعاون مع الدول بما يعزز الشراكة الإستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة المنطقة العربية، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة وعمقها الاستراتيجي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة وحرص فخامة الرئيس السيسي على تحقيق التنمية بالدول العربية والإفريقية والاستفادة من مقدراتها والتي تهدف لدعم الاقتصاد بجمهورية جيبوتي وفتح قنوات لجذب استثمارات وعلاقات اقتصادية.

كما أشار«العسومي»، إلى أن هذا الحراك نحو القارة الإفريقية في عهد فخامة الرئيس السيسي يجسد الإرادة المصرية في فتح الباب أمام الجميع لبناء وتعزيز علاقات استراتيجية تليق بمصر ومكانتها وتاريخها وتعزيز وجودها داخل إفريقيا على نحو يحقق الشراكة والمصالح والنفع على الجميع وبما يضمن للمنطقة العربية الأمن والاستقرار ولأبنائها مستقبلًا أكثر ازدهارا في جميع مناحي الحياة.

وأشاد «رئيس البرلمان العربي»، بالدعم المقدم من جمهورية مصر العربية بتوجيهات من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساعدات تتضمن مستلزمات طبية ومواد غذائية لجمهورية جيبوتي ومساندتها لها وتخفيف الأعباء عنها ودعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها، مؤكداً أنها تعكس الدور الإنساني الريادي لمصر بوقفتها الداعمة للأشقاء في جميع الدول وتؤكد محوريتها عربياً وإفريقياً ودولياً.