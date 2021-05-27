شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح فرع المصرية ماركت بمدينة بلاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «المصرية ماركت» التابعة لوزارة التموين بمدينة بلاط، والذي تم إنشاءه بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمركز، يرافقه المهندس عبدالحكم جبالي، رئيس المركز، والمهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بتوافر كافة السلع الأساسية والتموينية واللحوم والدواجن، موجهاََ بالحفاظ على نفس المستوى من الخدمة، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.