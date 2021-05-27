شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 104 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافي وخروج 104حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد حميدة، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من أجل تسخير جميع الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا.