شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو استمرت إثيوبيا في عنادها والملء الثاني دون اتفاق؟.. وزير الري الأسبق يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق إن الدولة المصرية تتحرك في جميع الاتجاهات بشان أزمة سد النهضة وواضح للجميع أن الأمن المصري المائي لن يمس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، يوجد تحركات في المنطقة في الوقت الحالي تقوم بها مصر فنحن دولة محورية.

ما تفعله إثيوبيا تهديد مباشر لحياة المصريين وهناك سببين للعناد الإثيوبي فهي طبيعة سياسية إثيوبية كما أن ما تفعله حاليا كانت تخطط له منذ مئات السنين بهدف تهميش وقدر الثقل السياسي المصري.

وتابع الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن إثيوبيا لم تفلح في أن تحل محل مصر على مر العصور .

وأوضح أن إثيوبيا تعاني ازمات داخلية واقتصادية ومصر قدمت جميع العروض وننتظر القرار المهم فيما يخص الملء الثاني وهو ما حذر منه الرئيس السيسي.

وتابع أن النيل الأزرق هو الرافد الأساسي لمصر والسودان ونقطة الخلاف في الاتفاق على فتح بحيرة سد النهضة إذا ما طلبت مصر أو تعرضت لأزمة مائية.