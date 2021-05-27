شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح معايير الأمان اللازمة لنقل المرضى بين المستشفيات والمراكز الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي منشورا جديدا، لاستكمال الإجراءات التنفيذية للقرار الخاص بآليات وضوابط نقل المرضى بين المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

وحصل ”الخليج 365” على صورة من المنشور، الذى تضمن المعايير والضوابط التي حددتها وزارة الصحة لنقل الحالات المرضية بسيارات الإسعاف وتجهيزاتها، مشددة على ضرورة التزام جميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بإرسال تقريرا طبيا مستوفيا لبيانات المريض حال تحويله فيما بينهم.

وأكدت الوزارة في منشورها الموجه لجميع مديريات الصحة بمحافظات الجمهورية، على ضرورة التزام جميع المستشفيات التابعة لوزراة الصحة بإضافة تقرير تقييم للحالات والذي يشمل جميع بيانات المريض، والجهة القادم منها، وطريقة التحويل، وبیان وجود تقرير تحويل من عدمه في الملف الطبي الخاص بالمريض.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية المعنية بتقديم الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعود بالنفع على المريض.