شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الإمام المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الإمام المتميز 2021 ممن تنطبق عليهم الشروط حسب تقديمهم على الموقع، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 6 يونيو المقبل بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان على الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى.



وفيما يلى مواعيد الاختبار لكل متقدم والمديرية التابع لها...

يوم الأحد الموافق : 6 /6 / 2021:

1 أحمد محمد محمد شندى الأسكندرية

2 جمال أبوالمكارم الفولى على الأسكندرية

3 حمادة حامد كامل موسى الأسكندرية

4 سعيد منصور السعيد السعدنى الأسكندرية

5 عبدالله عبدالناصر عبدالقادر البشبيشى الأسكندرية

6 محمد عبده متولى ابوبكر الأسكندرية

7 مصعب نبيل ابراهيم عبدالرازق الأسكندرية

8 نبيل عجيب جاد أبوعبدالله الأسكندرية

9 هيثم عبدالرحمن عبدالقادر على عوض الأسكندرية

10 أحمد الخطيب حامد محمد أسوان

11 أحمد حامد كامل محمود أسوان

12 أحمد محمد أحمد محمد أسوان

13 إسلام علي أحمد علي أسوان

14 أشرف عبد العال عبد المجيد عثمان أسوان

15 جمال حمدي نورالدين مصطفى أسوان

16 رمضان أمين حامد عبدالله أسوان

17 طه علي عبد الرازق طه أسوان

18 عاشور أحمد سعيد عبد المعطى أسوان

19 عبدالله حسين محمد قناوي أسوان

20 عبدالله محمد طه أحمد أسوان

21 محمد محمود محمد محمد أسوان

22 محمد مغربي محمد علي أسوان

23 محمد نوبي محمد طه أسوان

24 محمود محمد السايح محمد أسوان

25 مرتضى عبدالعزيز علي محمود أسوان

26 إبراهيم محمد شعبان زيدى أسيوط

27 أبوزيد أحمد عبد اللطيف محمد أسيوط

28 أحمد حمدي حسين محمد أسيوط

29 أحمد عبد اللطيف محمود عبد العال أسيوط

30 أحمد عمر محمود محمد أسيوط

31 أحمد محمد أحمد جاد أسيوط

32 أحمد محمد أحمد محمد البوز أسيوط

33 أحمد محمد عبد الستار مصلوح أسيوط

34 أحمد محمد عبد النعيم فرج أسيوط

35 الحسن محمد علي أحمد أسيوط

36 زكريا عثمان عباس علي أسيوط

37 شريف زينهم خليفة قشمر أسيوط

38 صابر علي عبد الحليم مصطفى أسيوط

39 ضياء الدين محمد عبد الحميد حسين أسيوط

40 طارق محمد محمد إبراهيم أسيوط

41 عبدالعزيز محمد عبدالجواد محمد أسيوط

42 عدوي عطا شحاتة قطب أسيوط

43 علاء عثمان عبدالخالق محمد أسيوط

44 علي عماد الدين علي مصطفى أسيوط

45 علي محمد سيد محمد أسيوط

46 محمد أحمد مسعود محمد أسيوط

47 محمد صلاح عبد المجيد عبدالعال أسيوط

48 محمد عمر خليفة حسن أسيوط

49 محمود أحمد علي سيد أسيوط

50 محمود سيد علي أحمد أسيوط

51 محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد أسيوط

52 وليد عثمان عبدالرحمن عثمان أسيوط

53 احمد خليل عراقي محمد الأقصر

54 محمود النجار احمد علي الأقصر

55 يسري عبد العزيز خضري احمد الأقصر

56 احمد جابر حسن حسنين الأقصر

57 حسين عبد الستار عبد الرحيم حسين الأقصر

58 خميس السيد سيد احمد ادم الأقصر

59 العادلي حسن عبد الرحمن محمد الأقصر

60 محمد باهي شعبان ابراهيم الأقصر

61 محمود احمد نوبي علي الأقصر

62 الحسن علي حسن احمد الدربي الأقصر

63 عبد الفتاح ابراهيم الشاذلي ابراهيم الأقصر

64 سيد حسين قرين عبد الجليل الأقصر

65 اسلام محمد احمد علي الأقصر

66 محمد حسن عبد الكريم احمد الأقصر

67 ابو العباس احمد محمد حسين الأقصر

68 أشرف حمدي السيد مرعي البحر الأحمر

69 الأنصاري خلف الله محمد أحمد البحر الأحمر

70 سامح شوقي مزيد عبدالغني البحر الأحمر

71 علاء محمد الصغير محمود عيسى. البحر الأحمر

72 عبد السلام مصطفى أحمد سعد البحر الأحمر

73 عبدالباسط عبدالله حسين عبدالله البحر الأحمر

74 علي عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر

75 محمد علي محمد تايب البحر الأحمر

76 محمد مصطفي كامل سليمان البحر الأحمر

77 محمود حمزة قاسم محمد البحر الأحمر

78 أحمد رشاد عبدالمنعم سيد أحمد علي بني سويف

79 أحمد رمضان محمد عبدالحكيم بني سويف

80 أحمد طه عبد التواب محسب بني سويف

81 أحمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود بني سويف

82 أحمد محمد محمود مراد بني سويف

83 أشرف محمد علي كامل بني سويف

84 حسين أحمد سيد أحمد بني سويف

85 حسين سعد حسين علي فراج بني سويف

86 ربيع صابر علي حسانين بني سويف

87 روبي سالم عبد البديع طه بني سويف

88 سيد عبدالجواد عويس حامد بني سويف

89 سيد محمد عبدالمجيد جوده بني سويف

90 شعبان محمد حزين مطاوع بني سويف

91 عاطف سليمان محمود حافظ بني سويف

92 عبدالرحمن عبدالعاطي عبدالفتاح محمد بني سويف

93 عوض فاضل عباس مهران بني سويف

94 محمد عناني أحمد عطا بني سويف

95 محمود سليمان محمود وافي بني سويف

96 محمود محمد سعد محمد بني سويف

97 مصطفى حسن أحمد جاد بني سويف

98 مصطفي صلاح عبد الستار عبد العظيم أحمد بني سويف

99 ممدوح سعد أحمد محمد شكشك بني سويف

100 هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف

101 وحيد محمود عبده أحمد بني سويف

102 عبدالكريم حسن عبدالكريم عثمان الجيزة

103 عبدالله فرج حماد محمد الجيزة

104 عصام مبروك احمد محمد الجيزة

105 محمد رجب الليثى محمد الجيزة

106 محمود حامد حسن ابوالعلا الجيزة

107 مصطفى رضوان الليثى محمد الجيزة

108 مصطفى محمد عبدالنبى فرماوى الجيزة

109 إبراهيم عمر عبدالرحمن أحمد سوهاج

110 أحمد صابر خليفة أبو ضيف سوهاج

111 أحمد محمد محمد محمد بخيت سوهاج

112 أسامه محمود جبريل فاضل سوهاج

113 حسن ناصر حسن العلواني سوهاج

114 حمادة جيوشي محمود السمان سوهاج

115 حمادة محمد الصغير إسماعيل محمد سوهاج

116 حمدي عبد الحميد علي إبراهيم سوهاج

117 خالد أحمد عبد الحكيم محمد سوهاج

118 خالد يس عبد الله حسان سوهاج

119 شحاتة محمد شحاته محمد سوهاج

120 طارق رسلان محمود رسلان سوهاج

121 عبدالحق علي أبوضيف عبدالحق سوهاج

122 عبدالله محمد أحمد عبدالرحيم سوهاج

123 عبدالملك عمر عبدالملك السيد سوهاج

124 عصام الدين عبدالحميد عبدالغفار محمد سوهاج

125 علاء الدين سليمان عمر سليمان سوهاج

126 عمر محمود محمد حسنين سوهاج

127 عمر محمود محمد حسنين سوهاج

128 فتوح محمد أحمد حسانين سوهاج

129 محمد السيد محمد السيد علي سوهاج

130 محمد حسني علي قبيصي سوهاج

يوم الإثنين الموافق : 7 / 6 / 2021



1 محمد رشاد هاشم أحمد سوهاج

2 محمد علي حسن محمد سوهاج

3 محمد عمران محمود محمد سوهاج

4 محمد محمد عبدالعال أبو زيد سوهاج

5 محمد محمود أحمد رسلان سوهاج

6 محمد محمود عبداللطيف أحمد سوهاج

7 محمد محمود عرابي محمود سوهاج

8 محمد ياسين الشاذلي يوسف سوهاج

9 محمود أحمد رضا عبدالوارث سوهاج

10 محمود العريان علي محمد سوهاج

11 محمود علام أحمد عطيفي سوهاج

12 مصطفى هاشم السيد هاشم سوهاج

13 معاذ صلاح سعدالدين عبدالمقصود سوهاج

14 هلال شعبان علي محمد سوهاج

15 ياسر السيد أحمد محمود سوهاج

16 ياسر جابر عوض عبد الرحمن سوهاج

17 إبراهيم عبدالله راغب محمود السويس

18 محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

19 ناصر غريب محمد علي السويس

20 عماد محمد على الشافعي الشرقية

21 محمد صبري محمد على الشرقية

22 سعيد عبد القادر يوسف جاد الشرقية

23 رضا حسن احمد ابراهيم الشرقية

24 ابراهيم محمد محمد عبد الخالق الشرقية

25 ربيع محمد منصورعرابي الشرقية

26 محمد السيد عبد الحميد حسن الشرقية

27 رضا احمد سعيد علي الشرقية

28 شريف عبد الشافي عبد الغني عبد الشافي الشرقية

29 محمد جمعه محمد احمد الشرقية

30 احمد سليمان محمد سليمان الشرقية

31 وحيد مصطفى محمد احمد الشرقية

32 محمد عبد العزيز نبوي سليمان الشرقية

33 رمضان حلمي علي السيد الشرقية

34 محمد إبراهيم محمد على الشرقية

35 محمد اسماعيل حسن اسماعيل الشرقية

36 احمد حسن محمد عبد الحميد الشرقية

37 فتحي عبدالله فتحي عيد الشرقية

38 محمد صلاح الدين على احمد الشرقية

39 عادل علي وهبه صادق الشرقية

40 جمال عادل رمضان يوسف الشرقية

41 حمدان محمد محمد احمد الشرقية

42 سالم سالم سليم محمد الشرقية

43 ابراهيم عبد الرحمن السيد عبده الشرقية

44 حمدي عبد الرحمن محمد احمد الشرقية

45 ابراهيم محمد عبد الكريم محمد الشرقية

46 محمد حسن محمد سعد محمود الشرقية

47 عبد الفتاح عبد العزيز محمد على الشرقية

48 السيد العربي السيد محمد الأنور الشرقية

49 انس عبد المنعم عمر حسن الشرقية

50 محمد السيد عطيه السيد الجمل الشرقية

51 محمد عابدين كامل محمد الشرقية

52 إبراهيم محمد إبراهيم أبوحمرة الغربية

53 أحمد أبو اليزيد سعد القسطاوي الغربية

54 أحمد رشدي حامد غانم الغربية

55 أحمد زكريا جزر بلضم الغربية

56 أحمد عثمان أحمد عبد الرحمن الغربية

57 أحمد محمود محمد خليل الغربية

58 الأحمدي إبراهيم الأحمدي الدوي الغربية

59 أيمن محمود محمد جبر الغربية

60 إيهاب الشافعي السيد أبوطالب الغربية

61 حاتم أبو بكر محمد إبراهيم طبق الغربية

62 حامد إبراهيم السيد تركية الغربية

63 حسين علي حسين حشاد الغربية

64 رجب حمزه علي جبر الغربية

65 زكي أحمد محمد الكردى الغربية

66 السيد السعيد علي الغباري الغربية

67 السيد رمضان علي إبراهيم الغربية

68 السيد عطية سليمان العمروسي الغربية

69 سيد أحمد عبدالواحد سيد أحمد عبدالواحد النجار الغربية

70 شريف إبراهيم محمد نصرالدين الشاذلي الغربية

71 ضياء السيد الدمرداش خيرالله الغربية

72 عبد السلام بسيوني فرج محمد الغربية

73 عبدالحليم جمال عبد الحليم سليم الغربية

74 عبدالله السيد علي رحيم الغربية

75 عبدالله صالح عبدالله عطية الغربية

76 عبدالله محمود عباس رماح الغربية

77 عبيده رمضان محمد البربري الغربية

78 محمد أحمد محمد عمر الغربية

79 محمد السيد محمد شعبان الغربية

80 محمد عبد العزيز محمود الأشقر الغربية

81 محمد عبدالله عطية عيد الغربية

82 محمد عبدالهادي محمد الصباغ الغربية

83 محمد علي خليل الصعيدي الغربية

84 محمد ماهر محمد خفاجي الغربية

85 محمد محمد بيومي المحلاوي الغربية

86 محمد نزيه محمد مبارك الغربية

87 محمد وجيه عبد المهيمن سلام الغربية

88 محمود عبدالرحمن مصطفى إبراهيم غانم الغربية

89 محمود محمد عبد الجليل عمارة الغربية

90 مصطفى أحمد إبراهيم الرشيدي الغربية

91 نادر محمد محمد نوح الغربية

92 وليد محمد السيد رزق الغربية

93 عبد الستار إبراهيم أحمد فتح الباب الفيوم

94 محمود حسان رفاعي حسان الفيوم

95 محمد صلاح محمود محمد الفيوم

96 نجم غانم محمد علي الفيوم

97 محمد طه عبد التواب محمد الفيوم

98 محمد حسين عبد الرحيم حسن الفيوم

99 حسن سليمان محمد سليمان الفيوم

100 صالح علي عبدالحميد علي الفيوم

101 احمد عبد الله شعبان السيد الفيوم

102 عاطف احمد محمد باشا الفيوم

103 كارم ممدوح طلبه محمود الفيوم

104 محمد رمضان عبد القوي سليمان الفيوم

105 محمد سعد محمود شحاته الفيوم

106 محمود على حسن محمد الفيوم

107 ناجح رمضان عبد العاطى نصر الفيوم

108 احمد محمد حسانين جوده الفيوم

109 محمود مصطفى عبد الباقى صقر الفيوم

110 احمد محمد عبد العظيم الفيوم

111 سيد عرفه محمد خضر الفيوم

112 شعراوى رمضان عطية الفيوم

113 مجدى عبدالعظيم عبداللطيف الفيوم

114 سيد عجمى محمد محمود الفيوم

115 محمود عبدالفتاح ربيع حزين الفيوم

116 محمد احمد صوفى حسن الفيوم

117 محمد رمضان نادي مسعد الفيوم

118 عمر عيد معوض محمد الفيوم

119 محمد فتحي رمضان عطية الفيوم

120 سعيد محمد إبراهيم عبداللطيف الفيوم

121 احمدعلى رمضان على الفيوم

122 احمدمحمدعلى صالح الفيوم

123 طه حسين عبدالعزيز الفيوم

124 عبدالله علاءالدين عويس القرنى الفيوم

125 عماد احمد رضوان محمد الفيوم

126 محمد جمال محمد مصطفى الفيوم

127 محمد حسنى على عبدالسلام الفيوم

128 محمد رجب رجب عبدالمجيد الفيوم

129 محمد فاضل عبدالصادق الفيوم

130 محمود السيد عطيه عبدالصمد الفيوم

يوم الثلاثاء الموافق : 8 / 6 / 2021

1 سلامة علي يونس الفيوم

2 أحمد عمر شوبكي الفيوم

3 أحمد رمضان محمد الفيوم

4 حمادة جمال محمد الفيوم

5 محمد سيد مسعد الفيوم

6 أشرف نادي شحات الفيوم

7 محمد فرج عبدالحميد الفيوم

8 مصطفى حسين عثمان الفيوم

9 أحمد طلعت عبدالرحمن الفيوم

10 أسامة شعبان سيد الفيوم

11 علي حسن عبد العاطي الفيوم

12 أبو بكر السيد محمد الفيوم

13 أحمد إبراهيم فهمي حسين الأزهري القليوبية

14 أيمن سعيد صابر السيد القليوبية

15 إيهاب محمد أحمد محمد عامر القليوبية

16 جمال محمد عبد الهادي الهبله القليوبية

17 السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية

18 شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد القليوبية

19 عادل عبد النبي محمد حسانين القليوبية

20 عاطف يوسف محمد سيد ندا القليوبية

21 عبد الحميد أحمد قطب متولي القليوبية

22 عبدالرحمن الطوخي عبدالرحمن عقل القليوبية

23 عبدالعظيم محمد عبدالعظيم الفار القليوبية

24 عبدالوهاب الحصافي صلاح مسعد السعيد زيدان القليوبية

25 علاء الدين أحمد عواد عبداللطيف القليوبية

26 محمد أحمد عبد الشفوق بكير القليوبية

27 محمد أحمد علي عبد المجيد القليوبية

28 محمد حسين محمد حسن السروجي القليوبية

29 محمد صلاح محمد الفرارجي القليوبية

30 محمد مجدي غنيم عوض القليوبية

31 محمود أحمد عبدالقادر عبد الوهاب القليوبية

32 محمود رجب محمد أحمد القليوبية

33 محمود عبدالمنعم محمد إبراهيم القليوبية

34 مصطفى عبده عواد محمد القليوبية

35 أسامه شعبان عبد الصبور احمد قنا

36 عبدالستار مصطفى فرغل سليمان قنا

37 محمد أحمد محمود مرسي قنا

38 محمود عبدالغفار شكري محمد قنا

39 إبراهيم كمال إبراهيم محمد كفر الشيخ

40 أحمد إبراهيم رضوان عجوه كفر الشيخ

41 أحمد أبوزيد إبراهيم نصر كفر الشيخ

42 أحمد فؤاد صالح حميده كفر الشيخ

43 أحمد محمد فاروق علي محمود عيسى كفر الشيخ

44 أحمد محمد نبيل أحمد رجب كفر الشيخ

45 أسامة كمال محمد علي عوض كفر الشيخ

46 إسماعيل محمد إسماعيل الرويني كفر الشيخ

47 أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر دراز كفر الشيخ

48 حمادة يوسف بدير العطار كفر الشيخ

49 حمادة صلاح عبدالوهاب أحمد كفر الشيخ

50 رأفت عبد العاطي حسن أحمد كفر الشيخ

51 رضا عبد القادر عبدالقادر أحمد الحداد كفر الشيخ

52 رضا محمد أحمد الدف كفر الشيخ

53 رضا يوسف غازي سليمان كفر الشيخ

54 رضوان سعد أحمد رضوان كفر الشيخ

55 رمضان عبدالله عبدالقادر سليم كفر الشيخ

56 سامي عبدربه عبد السلام النحال كفر الشيخ

57 السيد إبراهيم مجاهد شليل كفر الشيخ

58 السيد أحمد علي القرضاوي كفر الشيخ

59 شعيب محمد إبراهيم عبدالجواد كفر الشيخ

60 صبحي حامد عبد الفتاح أبوزامل كفر الشيخ

61 طلعت عبد الوهاب مصطفى محمد كفر الشيخ

62 عاصم إبراهيم سيف إبراهيم كفر الشيخ

63 عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد كفر الشيخ

64 عبدالله صلاح محمد الاتربي كفر الشيخ

65 عبدالله عيد البرعي معوض كفر الشيخ

66 عصام رضا بدران محمد كفر الشيخ

67 علي محمد زكريا موسى المحيص كفر الشيخ

68 علي محمد علي علي سالم كفر الشيخ

69 محمد بدير إبراهيم خضر كفر الشيخ

70 محمد صلاح إبراهيم الجبالي كفر الشيخ

71 محمد عبد الرحمن عبد العزيز سلطان كفر الشيخ

72 محمد عبد الله جاب الله الحريري كفر الشيخ

73 محمد عبد المولي عبد القوي عمر صالح كفر الشيخ

74 محمد عبد الواحد أحمد إسماعيل الخولي كفر الشيخ

75 محمد عبدالحميد عبد الحميد أبو غربيه كفر الشيخ

76 محمد فتحي محمود الشناوي كفر الشيخ

77 محمد محمد صلاح عبدالعظيم سالم كفر الشيخ

78 محمد محمد عبد الحافظ القن كفر الشيخ

79 محمد محمد عبداللطيف مصطفي كفر الشيخ

80 محمد مصطفى إبراهيم بكري كفر الشيخ

81 محمد مصطفى النبوي محمد أبو العزم كفر الشيخ

82 محمد مصطفى رجب عطاالله كفر الشيخ

83 محمد مصطفى يوسف خلف كفر الشيخ

84 محمود الطنطاوي بسيوني أبو أحمد كفر الشيخ

85 محمود عبدالسلام قطب الششتاوي كفر الشيخ

86 مطاوع حسن عبدالرحمن علي كفر الشيخ

87 منير إبراهيم عبد العظيم أحمد كفر الشيخ

88 هاني محمد فتح الله الجمل كفر الشيخ

89 وليد عادل فتوح عبد الرحمن كفر الشيخ

90 أحمد حسين أحمد محمد المنيا

91 أحمد سلامه توفيق محمد المنيا

92 احمد منصور عبدالولي منصور المنيا

93 حماده انور شعبان عبدالمنعم المنيا

94 حميدة ادريس علي محمد المنيا

95 خالد شعبان كامل قايد المنيا

96 صبري حسين محمود صالح المنيا

97 طه محمد ابراهيم عبدالعليم المنيا

98 عبدالله شعراوي دياب حسن المنيا

99 عدنان ياسين ماضي صالح المنيا

100 علي عبد العاطي محمد أحمد المنيا

101 عمرو وفقي فوزي زكي المنيا

102 فولي توفيق عبد اللاه عبدالله المنيا

103 محمد سعيد عبد الظاهر مرسي المنيا

104 محمد طلعت مهدي احمد المنيا

105 محمد عبدالحميد عبدالباقي عبد الحكم المنيا

106 محمد محمود سليمان عبدالقادر المنيا

107 مصطفى ربيع عباس عبدالتواب المنيا

108 هاني شريف محمد السيد المنيا

109 هاني عبدالجليل مهني مبارك المنيا

110 أحمد حنفي أبوبكر محمد الوادي الجديد

111 ناصر صابر عبد السيد محمد الوادي الجديد

112 أحمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء

113 ماهر محمد زكي محمد جنوب سيناء

114 أحمد عبد الرؤف عبد الرؤف أبو غطا البحيرة

115 أحمد محمد الشهاوي شاهين البحيرة

116 أحمد محمد حمدي شحاتة البحيرة

117 أسامة عبد المقصود سليمان محمد المزين البحيرة

118 أشرف خميس إبراهيم سماحي البحيرة

119 بسام السيد مبروك السيد البحيرة

120 تامر الشحات عبد الجواد عياد البحيرة

121 حمدي عبد العظيم السيد بدوى البحيرة

122 خيري مصطفي محمد عمارة البحيرة

123 رؤوف محمد إسماعيل البنا البحيرة

124 شعبان صبحي فوزي العجمي البحيرة

125 عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد البحيرة

126 عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري البحيرة

127 عبدالسلام محمد حسن السيد البحيرة

128 علي محمد عبد الرحيم حميدة البحيرة

129 عماد محمد محمد هيبة البحيرة

130 عمرو محمد طه مصطفى البحيرة

يوم الأربعاء الموافق : 9 / 6 / 2021



1 كارم محمد فتح الله الزعيقي البحيرة

2 محمد أحمد محمود غازي البحيرة

3 محمد عبد السلام حنفي الحلبي البحيرة

4 محمد علي بشير عبد المقصود البحيرة

5 محمد محمد علي العطار البحيرة

6 محمود التهامي عوض عبد المجيد البحيرة

7 وحيد رمضان يوسف التراس البحيرة

8 ياسر محمد عبد القوي محمد البحيرة

9 أحمد عيد عبد العاطي بركات مطروح

10 أنس إبراهيم السيد الشهاوي مطروح

11 عبدالواحد أحمد حسين شبانه مطروح

12 محمد عبدالعزيز أحمد الكمار مطروح

13 محمد محمد علي نصار مطروح

14 إبراهيم محمد إبراهيم عبد الكريم القاهرة

15 أحمد ربيع أحمد علي القاهرة

16 أحمد رضوان زيدان رضوان القاهرة

17 أحمد رضوان محمد وزيري القاهرة

18 أحمد صلاح عبد العاطي مرسي القاهرة

19 أحمد عبد الرحيم أحمد إبراهيم القاهرة

20 إسماعيل فتحي محمد إسماعيل القاهرة

21 جابر عطيفي محمدين عطيفي القاهرة

22 حامد نصر محمد عبدالله القاهرة

23 حسن محمد عبدالمعبود محمد القاهرة

24 حمادة عبد العزيز إبراهيم محمد القاهرة

25 دياب محروص السيد محمد القاهرة

26 رضا عبدالمحسن عبد السيد السيد القاهرة

27 السعيد عبدالعظيم موسى السيد القاهرة

28 السيد محمد السيد عبد النبي القاهرة

29 طه عبد اللطيف توفيق أبوجبل القاهرة

30 طه عبدالفتاح بكر عبد المنعم القاهرة

31 عبد الحميد ثابت عبد الحميد ثابت القاهرة

32 عبدالله السيد أحمد محمد القاهرة

33 عصام أحمد حامد عبدالحافظ القاهرة

34 عصام الدين أحمد فايز علي حسن القاهرة

35 علي محمد علي علي الدرج القاهرة

36 عمر صابر محمد حسن القاهرة

37 فخر الدين عبد الباسط فخر الدين غنيم القاهرة

38 محمد أحمد محمود أغا القاهرة

39 محمد أحمد محمود حارس القاهرة

40 محمد جمال عبدالعزيز شحاتة القاهرة

41 محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة

42 محمد رجب عبداللطيف محمد القاهرة

43 محمد رمضان عبدالله عبدالله القاهرة

44 محمد عبد العاطي عبد الرحمن أبو محمود القاهرة

45 محمد علي عبد العظيم محمود القاهرة

46 محمد محسن محمد أحمد خشبة القاهرة

47 محمود أحمد محمد أحمد حاج القاهرة

48 محمود علي محمد علي القاهرة

49 محمود فتحي علي موسى القاهرة

50 نادي فوزي علي سعداوي القاهرة

51 هاني شحات جداوي طنطاوي القاهرة

52 هيبة عبدالغفار هيبة أحمد القاهرة

53 ياسر محفوظ محمد إبراهيم القاهرة

54 ياسر محمد عبدالوهاب عبدالباقي القاهرة

55 إبراهيم عبد العزيز صالح عبد العزيز الإسماعيلية

56 حسن محمد أحمد حسن الإسماعيلية

57 محمود السيد محمد سليمان الإسماعيلية

58 أحمد كمال محمد محمود الإسماعيلية

59 عبد الرحمن الهادي عبد الرحمن الإسماعيلية

60 محمد طه كامل محمد الإسماعيلية

61 محمود محمد محمد علي الإسماعيلية

62 أسامة إبراهيم عبدالمحسن إبراهيم المنوفية

63 عبد السلام عبد الكريم حميدة بساط المنوفية

64 عمرو حلمي أحمد الرفاعي المنوفية

65 محمود أسامة علي تهامي المنوفية

66 أحمد محمد أحمد عرفه المنوفية

67 عبد الرحمن جمال الدين جاد الكريم مصطفى المنوفية

68 محمد رضوان عبدالرحيم الخولي المنوفية

69 عبد الغني محمد عبد الغني التليتي المنوفية

70 أحمد محمد السيد القط المنوفية

71 محمد عبد العزيز إبراهيم الزيات المنوفية

72 محمد محمود محمد القويسني المنوفية

73 شعبان منتصر السيد منتصر المنوفية

74 محمد سعيد موسى رمضان المنوفية

75 أحمد فتحي حسن علي عجوة المنوفية

76 أيمن عبد المعطي حامد حبيبة المنوفية

77 تامر إبراهيم عبد المعبود يس المنوفية

78 زين العابدين إبراهيم عبد الحليم زهره المنوفية

79 سعيد عباس عبدالعزيز صالح المنوفية

80 محمد السيد محمد جادالله المنوفية

81 أحمد محمد أحمد بلابل المنوفية

82 اسامه السيد منصور قمر المنوفية

83 عمر عيد مصيلحي قنديل المنوفية

84 محمد عبد الستار محمد أحمد المنوفية

85 ربيع مهدى عبد السيد أبو حسين المنوفية

86 محمد رأفت محمود العادلي المنوفية

87 سليم علي إبراهيم سليم شمال سيناء

88 محمد فوزي عليوة عبدالله شمال سيناء

89 محمد محمود محمد مرسي شمال سيناء

90 محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء

91 عاشور السيد عبدالجواد درة شمال سيناء

92 محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء

93 موسى محمد محي إبراهيم الهواري شمال سيناء

94 عصام محمد الهادي عبد المقصود محمد شمال سيناء

95 شريف صبري محمد شرف دمياط

96 محمود طه محمود عبدالمعطي دمياط

97 ياسين نبيل عبدالله الأمير دمياط

98 إبراهيم عبدالحكيم إبراهيم عبدالرحمن الدقهلية

99 إبراهيم عيد علي جبر الدقهلية

100 أحمد السيد أبو اليزيد السيد البقري الدقهلية

101 أحمد السيد المرسي أبو العمايم الدقهلية

102 أحمد طه علي الدسوقي الدقهلية

103 أحمد محمد إبراهيم عبدالله الدقهلية

104 أحمد محمد أحمد عبد الكريم الدقهلية

105 أشرف عبد الله الحفني العدل الدقهلية

106 أشرف محمد إسماعيل محمد . الدقهلية

107 ثروت صالح قنديل سيد أحمد الدقهلية

108 حسن محمود يسري أبو العز الدقهلية

109 رزق فرج محمود أمين الدقهلية

110 رضا حسن عبد الرحيم حسن الدقهلية

111 صلاح الدين عوض أبو السعد الطنطاوي الدقهلية

112 عاطف محمد مهدى السيد الدقهلية

113 عبدالرحمن محمد عبد الستار فهمي الدقهلية

114 عبدالوهاب عادل عبدالوهاب رزق الدقهلية

115 فتحي عبد اللطيف الشحات مندور الدقهلية

116 المتولي فتحي المتولي العبيدي الدقهلية

117 محمد إبراهيم السيد محمد الدقهلية

118 محمد أحمد السيد الجد الدقهلية

119 محمد السيد محمد السيد حطب الدقهلية

120 محمد السيد محمد عوضين الدقهلية

121 محمد حسن درويش حسين الدقهلية

122 محمد حسين نصر حسين الدقهلية

123 محمد سماحة محمد رزق عوض الدقهلية

124 محمد طه عبد المقصود أحمد الدقهلية

125 محمد عبد المجيد محمد الرفاعي الدقهلية

126 محمد عبدالعظيم الشحات موسى الدقهلية

127 محمد فتحي رجب أحمد الدقهلية

128 محمد محمد حامد علي الدقهلية

129 محمد محمد مهدي محمد الدقهلية

130 معوض محمد معوض رمضان الدقهلية

131 ناصر فتحي نجيب الهلالي الدقهلية

132 نايف صديق مجاهد عبدالحليم الدقهلية

133 وحيد أبو العنين أبو العنين الدقهلية

134 وليد السيد عبدالمعطي عبدالغني الدقهلية

135 وليد بلال عبد الحميد علي الدقهلية

136 وليد جمال عثمان الشاذلي الدقهلية

137 وليد محمد فرحات علي الدقهلية