شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: «75.9 سنة» العمر المتوقع للإناث فى مصر من مواليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن «75.9 سنة» هو العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2021، بفارق 1.2، عن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2018.

وأضاف بيان صحفى للجهاز، بمناسبة اليوم العالمى «من أجل تنمية صحة المرأة»، أن أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية بلغ (60- 64 سنة) 19.3 سنة، وأقل توقع للبقاء عند الفئة العمريـة (75 سنة فأكثر) 8.6 سنة عام 2019.

وتلاحظ ثبات معدل وفيات الإناث لكل ألف منهن، لعامى (2018، 2019)، حيث بلغ 5.4 وفاة، لكل ألف من الإناث، و55.3٪ من وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى عام 2019، وتباينت نسب وفيات الإناث طبقًا للأمراض، حيث ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من 50.6٪ عام 2017 إلى 55.3٪ من إجمالى وفيات الإناث عام 2019.