شكرا لقرائتكم خبر عن «مسابقة ياناصيب ومخدرات مرخصة» هكذا تشجع أمريكا مواطنيها على تلقي لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سعي العديد من بلدان العالم للوصول إلى «مناعة القطيع» عبر منح النسبة الأكبر من مواطنيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ابتكرت الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة تحفيزية لتشجيع مواطنيها على تلقي اللقاحات.

وأقدمت السلطات الرسمية في ولاية «أوهايو»، الولاية العاشرة من حيث الكثافة السكانية بين الولايات الأمريكية الخمسين، على تشجيع مواطنيها على تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، عبر تنظيم مسابقة «يا ناصيب» قاصرة على من تلقوا هذه اللقاحات.

وأعلنت السلطات الرسمية بولاية «أوهايو» عن مسابقة «لوتو»، التي سيجرى بموجبها الإعلان عن فائز واحد أسبوعيًا، حسبما ذكره تقرير نشره موقع «سبوتنيك» الروسي.

وتقدّم إلى المسابقة نحو ثلاثة ملايين مواطن أمريكي؛ سعيًا للحصول على المبلغ المقرر للمسابقة.

وعقب نجاح الفكرة، قررت عدة ولايات أمريكية تطبيق الفكرة ذاتها وبينها ولاية ماريلاند، ونيويورك، وكولورادو.وفي السياق، تقوم ولايات أمريكية أخرى بابتكار طرق أخرى لحث السكان على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ إذ تقدم بعض الولايات إلى تقديم حوافز مالية تقدر بـ(100 دولار لكل مواطن تلقى اللقاح) فيما تقدم ولايات أخرى على منح متلقي اللقاح كمية من الكحول أو المخدرات المرخصة بحسب تقرير «سبوتنيك» الروسي.