شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على 275 متر أرض زراعية في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم اليوم رصد عدد ٢ مخالفات تعدي على أرض زراعية وازالتهما في المهد.

وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض زراعية بعمل اعمدة خرسانية على مساحة 100م٢ بناحية حوض الـ60 إصلاح ارمنت الوابورات. وتمت إزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس جمعية إصلاح الوابورات.

وأضاف أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 175م٢ بناحية حوض الدهرين بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية .

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.